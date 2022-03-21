Haberler Galatasaray Bafetimbi Gomis: Galatasaray'a geldiğim için...

Bafetimbi Gomis: Galatasaray'a geldiğim için...

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Bafetimbi Gomis, Gaziantep maçında net fırsatlar kaçırsa da gol katkısı yapmayı başardı. Transfer döneminde adı St. Etienne ile anılan Gomis, Fransız basınına konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:16
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Bafetimbi Gomis: Galatasaray'a geldiğim için...

Galatasaray'a 4 yıl sonra geri dönen Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 4 gollük performans sergiledi.

Devre arası transfer döneminde adı St. Etienne ile de anılan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ı seçme nedenlerini Fransız basınına anlattı;

"Galatasaray ile, bu şehirle, bu taraftarlarla güçlü bir geçmişim var. Güzel bir aşk hikayesi. Geri dönüp bu hikayeyi tamamlamak önemliydi.

Çok iyi gidiyor. Tanıdığım Galatasaray'dan farklı şekilde genç bir ekip var. Belli bir yaşa geldim ve daha çok yedekteyim. Onlarla kararter, kişilik üzerinden diyaloglar kuruyorum. Yaptığım işten mutluyum"

DİĞER
"Bu ne güzellik böyle" 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu...
SON DAKİKA: Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor