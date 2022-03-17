Haberler Galatasaray Turu geçmek istiyoruz

Turu geçmek istiyoruz

Savunmada mükemmel olmaları gerektiğini belirten Torrent, “Daha sonra gol şansımız olacak” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
Turu geçmek istiyoruz

Teknik Direktör Domenec Torrent, Barcelona'nın şu anda dünyanın en iyi 5 takımından biri olduğunu ancak onlardan çekinmediklerini söyledi. "Maç içinde zor zamanları geçirmeye hazırlıklı olmalıyız" ifadesini kullanan İspanyol hoca, "Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz, planımızı bunun için yapıyoruz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol atma şanslarımız mutlaka olacak. Barcelona'ya karşı ilk andan itibaren iyi oynamamız gerekiyor. Özellikle kalecimizin iyi olması gerek. Amacımız tur atlamak" yorumunu yaptı.

4-5 YIL KALIRIM!
G.Saray'da çok mutlu olduğunu ifade eden İspanyol teknik adam, "Önümüzdeki 4-5 yıl burada kalırsam benim için harika olur. Şu anda baktığım şey sadece önümüzdeki maç. Sonrası için bir plan düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

GÜÇLÜYÜZ
Sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine çok yardımcı olduğundan bahseden Torrent, "Onlar bizim yanımızda olduğu zaman çok daha güçlü oluyoruz" dedi.

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