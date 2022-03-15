Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'den flaş sözler! Fatih Terim, Torrent ve Kerem Aktürkoğlu...

Görünüşe göre Iñaki önümüzdeki sezon ikinci kaleci olarak Barça'ya dönecek. Galatasaray'ın onunla planı ne? "Şimdilik sadece bu sezonun sonuna kadar elimizde ve en üst seviyede oynadığı için onun için iyi bir otecrübe olduğunu düşünüyorum. Sanırım Xavi, onu gelecek sezon için ikinci kaleci olarak gördüğünü söyledi. Bu onun için doğal bir adım. O çok iyi bir kaleci ve bir başka harika kalecimiz de Muslera'nın sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var ve dokuz yıldır bizimle. Bence geri dönecek, bu en normal şey olurdu." "Muslera zor bir sakatlık geçirdi ve şu anda A takım kadrosunda antrenman yapıyor, ancak bu teknik direktöre bağlı bir karar. Muslera'nın harika bir kariyeri var. Galatasaray 'daki kaleci antrenörümüz yaklaşık 20 yıldır Barcelona'da çalışıyor, bu yüzden Iñaki'yi uzun süredir tanıyor ve bize Iñaki'nin %100 en iyi kaleci olacağını söylüyor. Adı böyle ortaya çıktı. O çok iyi bir çocuk ve umarım bunu başarabilir. Bu onun için en üst seviyede, Galatasaray'dan Barça'ya gitmek için iyi bir başlangıç. Kaleciler için en önemli şey dasüre almaktır."

Bu perşembe günü Laporta ile konuştuğunuz özel bir detay var mıydı?

"Teknik noktalara değinmek bizim işimiz değil, sadece biraz sohbet ettik. Barça için biraz hayal kırıklığı oldu çünkü o maçın favorisi onlardı ve bu anlaşılabilir. Uzun süredir Barça'yı izliyorum ve takım çok iyi ritim tutturdu. İki takımın seviyesi, bütçesi ve oyuncuları çok farklı. Umutluyuz ama aynı zamanda gerçekçiyiz."

Şu anda Galatasaray'da forma giyen bir diğer eski Barça oyuncusu da Arda Turan. Görünüşe göre hala sakat. Yakında takıma geri dönebilecek mi?

"Şu anda A takımla antrenman yapıyor ama Camp Nou teknik bir karardı, neden Barcelona'da takımda olmadığını bilmiyorum. Sözleşmesi bu yaz bitiyor. Sorun olmazsa teknik bir karardır ve koçun kararıdır. 90 dakika değil, bazı oyunlar oynadı, ancak yine de teknik bir karar. Arda Turan bizim akademimizden yetişen bir oyuncumuz. Kulüple olan ilişkisi sözleşmesinin ötesine geçiyor. Başkanın kararıdır."