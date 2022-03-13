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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Kerem Aktürkoğlu'na Atletico Madrid ile Lyon talip oldu. Sarı-kırmızılılarda başkan danışmanı Luis Campos 2 kulübe de fiyat vermedi. Ancak Galatasaray yönetimi yıldız futbolcunun minimum bonservis bedelini belirledi. Talipler arttıkça da belirlenen fiyat artacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip! Bonservis bedeli...

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında ortaya koyduğu performans Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip! Bonservis bedeli...

Kerem Aktürkoğlu için şimdiden İspanyol devi Atletico Madrid ile Fransız kulübü Lyon'un harekete geçtiği ve sportif danışman Luiz Campos ile temas kurduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip! Bonservis bedeli...

Takvim'in haberine göre; Her iki kulübün de Kerem için fiyat sorduğu ancak Campos'un fiyat vermediği ortaya çıktı. Fakat kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre G.Saray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 20 milyon Euro'nun altında bir rakama açmayacak.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip! Bonservis bedeli...

Talipler arttıkça da bu rakam daha da artacak. İspanyol basınında da Kerem için çok çarpıcı ifadeler yer almıştı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip! Bonservis bedeli...

Genç oyuncunun Barcelona'nın savunmasına 90 dakikanın tamamında zor anlar yaşattığı, Barça'nın bu maçı gol yemeden tamamlamasının da büyük bir şans olduğu ifade edilmişti.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 2 dev talip! Bonservis bedeli...

İSPANYA'DA BÜYÜK İZLER BIRAKTI...
Kerem'in Barcelona önündeki performansı İspanyol basınında geniş yer bulmuş ve genç yıldıza övgüler dizilmişti.

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