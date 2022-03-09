Fatih Terim'den Burak Elmas'ın davetine cevap

Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ın Barcelona maçı için kendisine gönderdiği davet mektubuna yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu. Bilmenizi isterim ki Perşembe gecesi (yarın) TV başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim."