Haberler Galatasaray Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Barcelona'nın konuğu olacak. Katalan ekibinin Elche ile karşılaştığı müsabakada sakatlanan Jordi Alba'nın son durumu merak konusu olmuştu. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından durumu netlik kazandı. Peki Jordi Alba Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 19:55
BURAK ŞENTÜRK
Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

Barcelona'da Jordi Alba için alarm verildi. İspanya La Liga'da Katalan ekibinin Elche ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan İspanyol yıldızın son durumu merak konusu olmuştu.

Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

2-1 kazanılan Elche'ye mücadelesinde 1 asist yapan ve performansıyla göz dolduran Jordi Alba, teknik direktör Xavi'nin oyun planında önemli yer teşkil ediyor.

Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

Elche maçının hemen ardından soyunma odasında inceleme yapılan Alba'nın son durumu belli oldu. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrası yıldız isimde ciddi bir sorun olmadığı kaydedildi.

Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA!
32 yaşındaki futbolcunun kasıklarında küçük bir yükleme yüklenme olduğu tespit edildi. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Jordi Alba'nın 2 günlük dinlenme sonrası Galatasaray maçında sahada olabileceği ifade edildi.

Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Son Dakika: Acun Ilıcalı’yı kahreden ölüm! Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Alpay Kazan bugün son yolculuğuna uğurlandı!
Luiz Gustavo ve Filip Novak'tan haber var! Fenerbahçe'de 'Alanyaspor' hazırlıkları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor