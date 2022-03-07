Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

2-1 kazanılan Elche 'ye mücadelesinde 1 asist yapan ve performansıyla göz dolduran Jordi Alba , teknik direktör Xavi 'nin oyun planında önemli yer teşkil ediyor.

Elche maçının hemen ardından soyunma odasında inceleme yapılan Alba'nın son durumu belli oldu. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrası yıldız isimde ciddi bir sorun olmadığı kaydedildi.