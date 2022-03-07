Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

Barcelona'da Jordi Alba için alarm verildi. İspanya La Liga'da Katalan ekibinin Elche ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan İspanyol yıldızın son durumu merak konusu olmuştu.
Barcelona'da Jordi Alba için alarm verildi. İspanya La Liga'da Katalan ekibinin Elche ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan İspanyol yıldızın son durumu merak konusu olmuştu.
2-1 kazanılan Elche'ye mücadelesinde 1 asist yapan ve performansıyla göz dolduran Jordi Alba, teknik direktör Xavi'nin oyun planında önemli yer teşkil ediyor.
Elche maçının hemen ardından soyunma odasında inceleme yapılan Alba'nın son durumu belli oldu. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrası yıldız isimde ciddi bir sorun olmadığı kaydedildi.
GALATASARAY MAÇINDA SAHADA!
32 yaşındaki futbolcunun kasıklarında küçük bir yükleme yüklenme olduğu tespit edildi. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Jordi Alba'nın 2 günlük dinlenme sonrası Galatasaray maçında sahada olabileceği ifade edildi.
Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.