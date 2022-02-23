Gomis 36 yaşında gençlere nal toplattı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis fırtınası başladı. 3.5 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı formayı yeniden giyen Fransız oyuncunun, 36 yaşında nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusuydu. Kayseri maçını boş geçen Gomis, Göztepe karşısında sonradan oyuna dahil oldu. Oldukça kritik dakikalarda kazanılan 2 penaltı atışını büyük bir soğukkanlılıkla ağlara gönderdi. Pes etmeyen yapısı ve mücadelesiyle ilk 11'de şans bulan genç meslektaşları Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'e de adeta nazire yaptı.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ



Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bin 374 gün sonra ilk golünü yine Göztepe deplasmanında attı. Büyük sevinç yaşayan Fransız oyuncu maç sonrasında, "Galatasaray aşıkları için bu golleri attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz" diye konuştu.