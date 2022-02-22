Galatasaray'da ilk yolcu Morutan!

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da, sezon başında yapılan transferler de tartışılmaya devam ediyor.
Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da, sezon başında yapılan transferler de tartışılmaya devam ediyor.
Fatih Terim'in ısrarla istediği Nelsson, Cicaldau ve Morutan için yaklaşık 20 milyon Euro ödenmiş ancak bu isimlerden beklenen katkı alınamamıştı.
GÖZDEN ÇIKARILAN İLK İSİM OLIMPIU MORUTAN!
26. haftada oynanan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken, Morutan kadroya dahil edilmemişti.
Rumen basınına göre; Morutan'ın performansından mutsuz olan Torrent, oyuncusundan vazgeçti. Bu doğrultuda sportif direktör Pasquale Sensibile'nin, Morutan'ın kiralanması için takım aradığı kaydedildi.