Haberler Galatasaray Galatasaray'da ilk yolcu Morutan!

Galatasaray'da ilk yolcu Morutan!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da, Olimpiu Morutan maç kadrosuna alınmamıştı. Rumen basınına yansıyan haberlere göre genç futbolcu gözden çıkarıldı ve Pasquale Sensibile'nin takım aramay başladığı belirtildi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 09:16
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'da ilk yolcu Morutan!

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da, sezon başında yapılan transferler de tartışılmaya devam ediyor.

Galatasaray'da ilk yolcu Morutan!

Fatih Terim'in ısrarla istediği Nelsson, Cicaldau ve Morutan için yaklaşık 20 milyon Euro ödenmiş ancak bu isimlerden beklenen katkı alınamamıştı.

Galatasaray'da ilk yolcu Morutan!

GÖZDEN ÇIKARILAN İLK İSİM OLIMPIU MORUTAN!

26. haftada oynanan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken, Morutan kadroya dahil edilmemişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor