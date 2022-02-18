"Marsilya’yı öldürdük"

Danimarkalı futbolcu, takımdaki kötü gidişin artık bitmesi gerektiğini belirtirken, "Fatih Terim'i çok seviyorum. Artık değişikliği kabul etmeli ve maçları kazanmalıyız" dedi. Avrupa ile ligdeki farklılığın nedenini ise, "Mantalite farklılığı var. Her karşılaşmada yüzde 100'ümüzü vermeliyiz. Avrupa'da nasıl oynadığımızı herkes gördü. Marsilya maçının ilk yarısında adamları resmen öldürdük!" dedi.

AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL HOCAM

Dergide Fatih Terim hakkında 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' başlıklı yazı yazıldı. "G.Saray'ı rakiplerinden ayıran ilklerin ve enlerin takımı olmasını sağlayan efsaneleri vardır. Fatih Terim de bu efsaneler tablosunda ayrıcalıklı yere sahiptir. Her şey için teşekkürler Fatih Hoca" denildi.