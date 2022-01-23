Haberler Galatasaray Babel Galatasaray Trabzonspor maçının ardından konuştu: Kabus gibi bir akşamdı

Babel Galatasaray Trabzonspor maçının ardından konuştu: Kabus gibi bir akşamdı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Kabus gibi bir akşamdı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 21:23
Babel Galatasaray Trabzonspor maçının ardından konuştu: Kabus gibi bir akşamdı

Galatasaraylı Ryan Babel, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BABEL'İN SÖZLERİ:

Kabus gibi bir akşamdı. En kötü durum da Taylan Antalyalı içindi. Bu takım beraber kazanıyor, beraber kaybediyor. Geçmiş haftalara göre daha iyi bir Galatasaray gördüm. Daha fazla şey ürettik ama bunun üzerine daha fazla çalışmalıyız.

Futbol bir oyun ve bu oyunun içerisinde, birçok faktör var. En önemli konu bence güven. Uzun zamandır kazanamıyoruz ve bu da güvensizlik oluşturuyor. Çok çalışıyoruz, yapmamız gereken tek şey iyi şekilde devam etmek. Bazen kötü sezonlar da oluyor. Tek yapmanız gereken, kötü sezon geçirebilirsiniz ama öğrenmeli ve yola devam etmelisiniz.

DİĞER
Bebek göründü! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den hamilelik pozu geldi!
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hamile ve engellilere kar izni
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor