Babel Galatasaray Trabzonspor maçının ardından konuştu: Kabus gibi bir akşamdı

Galatasaraylı Ryan Babel, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BABEL'İN SÖZLERİ:

Kabus gibi bir akşamdı. En kötü durum da Taylan Antalyalı içindi. Bu takım beraber kazanıyor, beraber kaybediyor. Geçmiş haftalara göre daha iyi bir Galatasaray gördüm. Daha fazla şey ürettik ama bunun üzerine daha fazla çalışmalıyız.

Futbol bir oyun ve bu oyunun içerisinde, birçok faktör var. En önemli konu bence güven. Uzun zamandır kazanamıyoruz ve bu da güvensizlik oluşturuyor. Çok çalışıyoruz, yapmamız gereken tek şey iyi şekilde devam etmek. Bazen kötü sezonlar da oluyor. Tek yapmanız gereken, kötü sezon geçirebilirsiniz ama öğrenmeli ve yola devam etmelisiniz.