SPOR HABERİ - Aslantepe'de kritik gün! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

EKSİKLER KORKUTUYOR Galatasaray 'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak. Milli takımda olan Feghouli ile Mohammed de süre alamayacak.

ORTA SAHAYA AYTAÇ KARA

Bu sezon ligde ilk kez Hatay'da 4 gol yiyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un yokluğu hissedildi. Yerine forma giyen Alpaslan, Danimarkalı stoperin boşluğunu dolduramadı. Cezası biten Nelsson, Kasımpaşa maçında 11'e geri dönecek. Marcao ile birlikte savunmada forma giyecek. Cezalı Taylan ve Berkan'ın yokluğunda ise 6 numaraya Aytaç Kara geçecek. Torrent, Hatay maçının ikinci yarısında Aytaç'ı savunmada kullanmıştı.