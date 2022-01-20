SPOR HABERİ - Aslantepe'de kritik gün! İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve hoca değişikliğine giden Galatasaray, bugün zorlu bir maça daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Son 10 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Aslan, yaşadığı puan kayıplarıyla alt sıralara yaklaştı. Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987- 1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi. Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.
TORRENT İLK MAÇINI KAYBETTİ
Sarı-Kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan Cimbom, kalesinde ise 14 gole engel olamadı. -2 averajı bulunan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanması halinde rahat bir nefes alacak.