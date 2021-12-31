Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda ise hayal kırıklığıyla dolu bir ilk yarı geçirdi. Sarı-kırmızılı takımda Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 7 ismin bileti kesildi. Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayıracağı 7 isme Milliyet ulaştı. İşte Fatih Terim ve Burak Elmas'ın sarı-kırmızılı takımın planları dahilinde görmediği o isimler...
SÜPER LİG'DE 7 MAÇ SONRA GALİP
Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı oldukça kötü geçti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisiyle birlikte başladığı kazanamama serisini Antalyaspor maçında noktaladı. Galatasaray bu süreçte tam 7 mücadelede 3 puana hasret kaldı.
KUPADA BÜYÜK ŞOK
Sarı-kırmızılılar adına yurt içinde geçen kabus gibi süreç Denizlispor karşılaşmasında da devam etti. Denizlispor karşısında üstünlüğü 90+8'de kaybeden Galatasaray, uzatmalarda da rakibini geçemedi. Seri penaltı atışları sonunda sarı-kırmızılılar kendi evinde Spor Toto 1. Lig ekibine elendi.