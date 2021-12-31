Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

BAŞARI AVRUPA'DA GELDİ

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da sezon başında kurulan genç ve başarıya aç kadro Avrupa'da ise bambaşka bir istekle sahadaydı. Sarı-kırmızılılar; Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı zorlu grubu namağlup lider tamamladı. Galatasaray, ligin ikinci yarısında UEFA Avrupa Ligi macerasına devam edecek.

ÇOK SAYIDA İSİMLE VEDALAŞILACAK

Galatasaray'da yönetim bir taraftan devre arasında yapılacak takviyelerle ilgili yoğun çalışmalarını sürürken, diğer taraftan da teknik heyet ile yapılan görüşmelerle beraber bekleneni veremeyen çok sayıda isimle yollarını ayıracak.