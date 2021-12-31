Haberler Galatasaray Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in görüşmesinden önemli kararlar çıktı. Buna göre Galatasaray'da, 7 isimle yollar ayrılacak. İşte Fatih Terim ve Burak Elmas'ın aldığı ortak kararlar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 10:37
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda ise hayal kırıklığıyla dolu bir ilk yarı geçirdi. Sarı-kırmızılı takımda Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 7 ismin bileti kesildi. Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayıracağı 7 isme Milliyet ulaştı. İşte Fatih Terim ve Burak Elmas'ın sarı-kırmızılı takımın planları dahilinde görmediği o isimler...

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

SÜPER LİG'DE 7 MAÇ SONRA GALİP
Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı oldukça kötü geçti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisiyle birlikte başladığı kazanamama serisini Antalyaspor maçında noktaladı. Galatasaray bu süreçte tam 7 mücadelede 3 puana hasret kaldı.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

KUPADA BÜYÜK ŞOK
Sarı-kırmızılılar adına yurt içinde geçen kabus gibi süreç Denizlispor karşılaşmasında da devam etti. Denizlispor karşısında üstünlüğü 90+8'de kaybeden Galatasaray, uzatmalarda da rakibini geçemedi. Seri penaltı atışları sonunda sarı-kırmızılılar kendi evinde Spor Toto 1. Lig ekibine elendi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

BAŞARI AVRUPA'DA GELDİ
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da sezon başında kurulan genç ve başarıya aç kadro Avrupa'da ise bambaşka bir istekle sahadaydı. Sarı-kırmızılılar; Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı zorlu grubu namağlup lider tamamladı. Galatasaray, ligin ikinci yarısında UEFA Avrupa Ligi macerasına devam edecek.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

ÇOK SAYIDA İSİMLE VEDALAŞILACAK
Galatasaray'da yönetim bir taraftan devre arasında yapılacak takviyelerle ilgili yoğun çalışmalarını sürürken, diğer taraftan da teknik heyet ile yapılan görüşmelerle beraber bekleneni veremeyen çok sayıda isimle yollarını ayıracak.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

TAM 7 AYRILIK BİRDEN
Hem performans olarak düşük kalan hem de yüksek maaşları nedeniyle bütçede sıkıntı yaratan isimlerden Feghouli, Ryan Babel, Luyindama, Yedlin, Assunçao, Fatih Öztürk ve Aytaç Kara ile yolların ayrılması planlanıyor. Cim-Bom bu operasyonla hem kasasını dolduracak hem de yeni transferler için yer açacak. İşte bu futbolcularla ilgili son durum:

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

FEGHOULI, BAŞAKŞEHİR YOLUNDA
Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Medipol Başakşehir'le prensipte anlaştı. Galatasaray yarım sezon için ödeyeceği 1 milyon 925 bin euro ile beraber bonuslardan kurtulacak. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

BABEL'İN HEDEFİ MLS YA DA ÇİN
Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli futbolcu MLS ya da Çin'e gitmeyi planlıyor. Yolların ayrılması halinde Galatasaray, ikinci yarıda futbolcuya ödeyeceği 1 milyon euro kasada kalacak.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

LUYINDAMA'YA ANTWERP TALİP
Belçika ekibi Royal Antwerp tecrübeli stoper için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Demokratik Kongolu futbolcunun gidişine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

YEDLIN'DE İLK SEÇENEK ABD
Teknik kadro üzerini çizdi. ABD'li sağbekin ülkesine gitmesi ilk seçenek gibi görünüyor. Galatasaray bonservis geliri yerine oyuncuya ödeyeceği ücretten kurtulmak istiyor.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

ASSUNCAO, FAMALICAO'YA DÖNECEK
Transferin son günü kiralanan Brezilyalı futbolcu ile yollar kesin olarak ayrılacak. Oyuncunun Famalicao'ya dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'den ortak karar! 7 isme veda edilecek

FATİH ÖZTÜRK'E ADANA DEMİRSPOR TALİP
Tecrübeli kaleciye Adana Demirspor talip oldu. Bu transferin gerçekleşmesi için küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor