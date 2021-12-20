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Son dakika spor haberi: Mario Balotelli Fatih Terim'i önce paylaştı sonra sildi!

Son dakika spor haberleri... Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşıp ardından bu gönderiyi sildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:06
Son dakika spor haberi: Mario Balotelli Fatih Terim'i önce paylaştı sonra sildi!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un dünyaca ünlü İtalyan golcüsü Mario Balotelli, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Akdeniz temsilcisinin yıldız ismi, Instagram'ından Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşarak "Big respect" (Büyük saygı) yazdı. Balotelli kısa süre sonra da bu paylaşımını sildi.

Adana doğumlu olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerine Adana Demirspor altyapısında başlamış, 1974 yılında ise Galatasaray'a transfer olmuştu.

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