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Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Dönüş tarihi açıklandı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Galatasaraylı Sacha Boey'in İstanbul'a dönüş tarihi belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 15:06 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 15:11
Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Dönüş tarihi açıklandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde dar alanda top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklar üzerinde durduğu bildirildi.

Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey'in, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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