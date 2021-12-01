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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey nerede?

Van Aanholt ve Yedlin'in performansları hayal kırıklığı yaratırken dönüşü dört gözle beklenen Sacha Boey'den de henüz haber yok. Sakatlığı uzayan oyuncuyla ilgili ortaya atılan "yanlış tedavi" iddiasının gerçekliği tartışılmaya başlandı. 9 Eylül'de oynanan Marsilya maçında sakatlanan kas sakatlığı yaşayan Fransız oyuncunun iki aydır sahalardan uzak kalması kafaları karıştırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey nerede?

Van Aanholt ve Yedlin'in performansları hayal kırıklığı yaratırken dönüşü dört gözle beklenen Sacha Boey'den de henüz haber yok. Sakatlığı uzayan oyuncuyla ilgili ortaya atılan "yanlış tedavi" iddiasının gerçekliği tartışılmaya başlandı. 9 Eylül'de oynanan Marsilya maçında sakatlanan kas sakatlığı yaşayan Fransız oyuncunun iki aydır sahalardan uzak kalması kafaları karıştırdı.

SESSİZLİK SÜRÜYOR

27 Ekim'de Boey;" Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum" açıklamasını yaptı. Bir gün sonra kulüp doktoru Yener İnce, "Sahalara dönüş için belli bir zaman vermek çok daha zor" dedi. Ardından durumuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

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