Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed bilmecesi! Bonservisi...

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed bilmecesi! Bonservisi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, "Bonservisini almayı düşünüyoruz" dediği Mısırlı golcü istediği forma şansını bulamadı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun son 7 maçta da ilk 11 başlamaması kafa karıştırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 10:06
GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed bilmecesi! Bonservisi...

Galatasaray 'da Mostafa Mohamed bilmecesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim kısa süre önce "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Mısırlı oyuncunun az forma şansı bulması kafa karıştırdı.

Takvim'in haberine göre; Fatih Terim, kısa bir süre önce Mostafa Mohamed ile olarak, "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Terim, Mısırlı yıldızı son 7 maçta da 11'de oynatmazken, Malatya'da süre bile vermedi.

"MEMNUN DEĞİLSE BONSERVİSİ ALINMASIN"
Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon Euro'ya bonservisi boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.

DİĞER
Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: "Takımını ve Türkiye'yi bilmeyen biri..."
Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler kaza geçirdi! Tatil dönüşü ölümden dönen ünlü çiftin sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor