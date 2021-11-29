GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bence G.Saray'da iki başkan var ki… Biri Özhan Canaydın diğeri Mustafa Cengiz. Futbol takımı yüzünden vefat ettiler. Çeşitli sebepleri tabii ki vardı. Fakat bu iki başkan da rakiplerden değil Galatasaray'ın kendi içinden vurula vurula vefat ettiler. İkisi de nur içinde yatsınlar. Yani bu iki başkan karşıdan değil arkadan vuruldular. Camiadaki bazıları tarafından.
SERKAN KORKMAZ - FAVORİ OLMAK
Çok zor bir dönemde taşın altına elini koyan ve Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapan bir başkandı Mustafa Cengiz. Ailesinin, tüm sevenlerinin, Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Düzgün adamdı Mustafa Cengiz; kulübüne hep verdi; en çok da sağlığından... Maçın hemen öncesinde tüm Galatasaraylıları üzen bu haberle futbola odaklanmamız hayli zordu ama hayat, futbol ve Cengiz'in büyük aşkı Galatasaray'ın maçları devam ediyordu. Ligde Galatasaray açısından boşa geçen ilk 45 dakikalara alıştık.
Zorlu Marsilya maçı gibi Avrupa sınavlarından sonraki rotasyonlarla hayli kolay hayat bulan bu gelenek (!) Malatya'da da sürdü. Gole yakın taraf ev sahibiydi ve Galatasaray ilk yarıyı çerçeveyi tutan tek bir şutu olmadan tamamlamıştı. 46'da Kerem ve Cicaldau'yu sahaya süren Terim, ilk 15 dakikada pek çok kez rakip kalede gole yaklaşan bir takıma sahip oldu ama skor değişmedi.