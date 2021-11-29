GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bence G.Saray'da iki başkan var ki… Biri Özhan Canaydın diğeri Mustafa Cengiz. Futbol takımı yüzünden vefat ettiler. Çeşitli sebepleri tabii ki vardı. Fakat bu iki başkan da rakiplerden değil Galatasaray'ın kendi içinden vurula vurula vefat ettiler. İkisi de nur içinde yatsınlar. Yani bu iki başkan karşıdan değil arkadan vuruldular. Camiadaki bazıları tarafından.

SERKAN KORKMAZ - FAVORİ OLMAK Çok zor bir dönemde taşın altına elini koyan ve Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapan bir başkandı Mustafa Cengiz. Ailesinin, tüm sevenlerinin, Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Düzgün adamdı Mustafa Cengiz; kulübüne hep verdi; en çok da sağlığından... Maçın hemen öncesinde tüm Galatasaraylıları üzen bu haberle futbola odaklanmamız hayli zordu ama hayat, futbol ve Cengiz'in büyük aşkı Galatasaray'ın maçları devam ediyordu. Ligde Galatasaray açısından boşa geçen ilk 45 dakikalara alıştık.