İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam gruptaki 5. maçına Marsilya karşısında çıkıyor.

Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova sahasında Laizo'yu ağırlıyor.

İŞTE CANLI PUAN DURUMU

1- Galatasaray / 11 Puan

2- Lazio / 6 Puan

3- Marsilya / 4 Puan

4- L.Moskova / 3 Puan

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

E Grubu'ndaki 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberliği bulunan Galatasaray, çıktığı tüm karşılaşmalarda berabere kalan Marsilya'dan bu akşam 1 puan koparması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Eğer Cim Bom kazanır, Lazio da Moskova'da puan kaybederse, liderlik de garanti olacak. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinciler ise Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlarla eşleşip Play-Off turu oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. Üçüncü sırada yer alanlar ise yola Konferans Ligi'nde devam edecek.

LİDERLER DİREKT SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.

3. SIRADA BİTİRENLER KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

FİNAL 18 MAYIS 2022'DE

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.