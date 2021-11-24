Ortak noktada buluştular

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas arasında merakla beklenen kritik zirve dün gerçekleşti. Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Halil Umut Meler'in yönetimini eleştiren Elmas, Özdemir'den randevu isteyeceğini açıklamıştı. Dün Özdemir, Elmas ve yönetimini kabul ederken 3 saat süren önemli toplantının ardından iki taraf da Türk futbolu adına pozitif açıklamalar yaptı. Elmas'a ziyaretleri için teşekkür eden Özdemir, "Sadece Galatasaray'ı değil futbolu nereye taşıyacağımızı konuştuk. Hepsinde bir noktaya vardık" dedi.



DERBİYİ UZUN UZUN KONUŞTUK

"Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından birisidir" diyen Özdemir, "Türk futbolu ve tabii ki derbiyi uzun uzun konuştuk. Yaşananları, kim, neyi yanlış anladı, tribündeki olayları konuştuk. Türk futbolu Galatasaraysız olmaz. Bundan sonra da olmayacak. Biz TFF ve Galatasaray'ın ilişkilerini en iyi noktaya götürmek zorundayız. Ben ve Galatasaray yönetimi aynı düşünceleri paylaşmaktayız. İlişkileri daha ileriye götürmek için çalışacağız" ifadesini kullandı. Nihat Özdemir'in ardından konuşan Burak Elmas da görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



GÜÇLÜ İRADE ORTAYA KOYDUK

6 aydır görevde olduklarını ifade eden Elmas, "Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın güçlü iradesi olacağını söylemiştik. Başkan Nihat Özdemir bu konuda çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri geçmişten gelen alışkanlıkları düzeltmek adına ciddi bir çalışma yapılıyor. Nihat Özdemir ve ekibi de bizim istediğimiz önemli değişikliklere önem verdi. Yeni Tahkim ve Disiplin Kurulu seçiminde uzlaştık. Naklen yayın komitesi içerisindeyiz. Şeffafça konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ile Ali Düşmez ve sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Ali Polat Bengiserp de katıldı.



Elmas da Özdemir'e toplantıyı kabul ettiği için teşekkür ederken, "Türk futbolunun değerinin artmasını istiyoruz. Burada maalesef eski sistemden beslenen aktörler var. Bunların isimlerini de konuştum. Bu aktörlere Türk futbolunun teslim olmasına izin vermememiz lazım" dedi.



BİLGİ VERECEĞİM

Başkan Burak Elmas, TFF yöneticileriyle yaptığı görüşme öncesi tüm kulüp başkanlarını toplantıya davet ettiğini söyledi. Buna karşılık başkanlardan davete olumlu yanıt gelmezken Elmas kendi yönetimiyle birlikte TFF'nin yolunu tuttu. Elmas bu durumla ilgili, "Tüm kulüp başkanlarına görüşmeleri ve konuştuklarımızı aktaracağım" diyerek pozitif tavrını sürdürdü.



