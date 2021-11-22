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Beşiktaş - Ajax, Olympiakos - Fenerbahçe ve Galatasaray - Marsilya maçlarının iddaa oranları açıklandı

Avrupa kupalarında temsilcimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Galatasaray sahne alıyor. Beşiktaş sahasında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak. Galatasaray ile zorlu maçta sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşmalar öncesi temsilcilerimizin maçlarının iddaa oranları da belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:17 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:58
Beşiktaş - Ajax, Olympiakos - Fenerbahçe ve Galatasaray - Marsilya, maçlarının iddaa oranları açıklandı

Beşiktaş'a 5.00 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Ajax'ın galibiyet oranını 1.32 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 4.00 oldu.

Karşılaşmanın 2,5 üst oranı 1.39 olurken, 2,5 alt oranı 2.20 olarak belirlendi.

Beşiktaş - Ajax, Olympiakos - Fenerbahçe ve Galatasaray - Marsilya, maçlarının iddaa oranları açıklandı

İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 2.34 oran verirken, konuk ekip Marsilya'nın oranı ise 2.23 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 2.80 olarak ilan edildi.

Maçta 2.5 gol altı için 1.70, üstü içinse 1.63 oran belirlendi.

Beşiktaş - Ajax, Olympiakos - Fenerbahçe ve Galatasaray - Marsilya, maçlarının iddaa oranları açıklandı

iddaa risk yönetimi; Olympiakos galibiyetine 1,64 oran belirlerken, beraberlik oranı 3.00 olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.50 oran verildi.

Öte yandan maçın 2.5 üst oranı 1.61, 2.5 alt oranı ise 1.72 olarak belirlendi.

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