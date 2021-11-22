Beşiktaş - Ajax, Olympiakos - Fenerbahçe ve Galatasaray - Marsilya, maçlarının iddaa oranları açıklandı

Beşiktaş'a 5.00 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Ajax'ın galibiyet oranını 1.32 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 4.00 oldu.
Karşılaşmanın 2,5 üst oranı 1.39 olurken, 2,5 alt oranı 2.20 olarak belirlendi.
Beşiktaş'a 5.00 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Ajax'ın galibiyet oranını 1.32 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 4.00 oldu.
Karşılaşmanın 2,5 üst oranı 1.39 olurken, 2,5 alt oranı 2.20 olarak belirlendi.
İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 2.34 oran verirken, konuk ekip Marsilya'nın oranı ise 2.23 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 2.80 olarak ilan edildi.
Maçta 2.5 gol altı için 1.70, üstü içinse 1.63 oran belirlendi.
iddaa risk yönetimi; Olympiakos galibiyetine 1,64 oran belirlerken, beraberlik oranı 3.00 olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.50 oran verildi.
Öte yandan maçın 2.5 üst oranı 1.61, 2.5 alt oranı ise 1.72 olarak belirlendi.