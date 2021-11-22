Beşiktaş - Ajax, Olympiakos - Fenerbahçe ve Galatasaray - Marsilya, maçlarının iddaa oranları açıklandı

Beşiktaş 'a 5.00 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Ajax 'ın galibiyet oranını 1.32 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 4.00 oldu.

İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 2.34 oran verirken, konuk ekip Marsilya'nın oranı ise 2.23 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 2.80 olarak ilan edildi.

Maçta 2.5 gol altı için 1.70, üstü içinse 1.63 oran belirlendi.