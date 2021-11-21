Stres kontrol altında

Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Terim genç oyunculardan kurulu bir takım sahaya süreceği için "stres kontrolü" ile ilgili çalışmalar yaptırdı. Psikologlardan destek alan tecrübeli teknik adam "iki takım arasında güç farkı yok. O günkü şartlarda psikolojik durumu daha iyi yöneten üstün gelir" sözleri ile takımını motive etti.
Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Terim genç oyunculardan kurulu bir takım sahaya süreceği için "stres kontrolü" ile ilgili çalışmalar yaptırdı. Psikologlardan destek alan tecrübeli teknik adam "iki takım arasında güç farkı yok. O günkü şartlarda psikolojik durumu daha iyi yöneten üstün gelir" sözleri ile takımını motive etti.