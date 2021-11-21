Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2 | Derbide kazanan Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

NEF Stadyumu'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

GALİBİYET 90+4'TE GELDİ

Sarı-kırmızılıların golü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller ise 31. dakika Mesut Özil ve 94. dakikada Crespo'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23'e çıkardı, Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

BERKE MAÇIN SONLARINDA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Karşılaşmanın son 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısı arttı. Altay2ın yokluğunda forma şansı bulan Berke Özer, önce Cicaldau daha sonra ise Diagne'nin pozisyonunda kalesini gole kapattı.

MERT HAKAN CEZALI

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan ligin 14. haftasında oynanacak olan Gçztepe maçında forma giyemeyecek.

TISSERAND KIZARDI

İlk yarıda Van Aanholt'a yaptığı faul nedeniyle ilk sarı kartını gören Tisserand, 83. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası oyundan atıldı.

DIAGNE'NİN GOLÜ İPTAL OLDU

Diagne'nin 84. dakikada bulduğu gol iptal edildi. VAR'a giden Halil Umut Meler, Diagne'nin Brisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

TERİM DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim de maçın son dakikalarında kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

PEREİRA 4'LÜ SAVUNMA İLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisine 4'lü savunma ile çıktı. Bu sezon takımını ilk kez 4'lü formasyonla sahaya süren Pereira, Galatasaray derbisinde 4-3-3 formasyonu ile sahada yer aldı.

SOSA 11'DE YER ALDI

Sarı-laciverti ekipte Josa Sosa, derbi mücadeleye 11'de başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile oynanan mücadeleye 11'de yer alan ve performansı ile beğenileri toplayan Sosa, ligin 12'nci haftasındaki Kayserispor karşısında ise yedekler arasında yer almıştı. Pereira, Arjantinli futbolcuya Galatasaray maçında ilk 11'de şans verdi.

6 YENİ İSİM DERBİ HEYECANI YAŞADI

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, ilk defa Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Kim Min-Jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo, derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşmasına ligin 12'nci haftasında hafta oynanan Karagümrük mücadelesinin 11'ine göre 3 değişiklikle başladı. Terim, Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ı derbide yedek soyundururken yerlerine Van Aanholt, Feghouli ve Morutan'a görev verdi. Fatih Terim, Fenerbahçe karşısına şu 11'le çıktı:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN KAREOGRAFİ

Son dönemde dünyaca ünlü olan diziden esinlenen Galatasaraylı taraftarlar, "Hazırsanız başlayalım. Oyuncu 1907 elendi" yazılı 3 boyutlu bir kareografi yaptı

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'ndaki mücadelede tribünleri tamamen doldurdu. Koronavirüs salgını başladıktan sonrasında tam kapasiteyle oynanılmasına karar verilen derbide sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Koronavirüs salgını önlemlerinin alındığı Nef Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları yer almazken, 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar takımlarını destekledi.