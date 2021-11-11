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Galatasaray Bursaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi prova yaparak milli takıma gitmeyen futbolcularını hazır tutmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? Şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:15
Galatasaray Bursaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak.

Taraftarlar ise internetten maçla ilgili "Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman?, "Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda?" ve "GS Bursa maçı ne zaman, hangi kanalda?" aramaları yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

📺 GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bursaspor maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisie olarak oynanacak Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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