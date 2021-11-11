Avrupa peşinde

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, oyuncunun transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kerem'in Galatasaray ve Milli Takımın direkt oyuncusu haline geldiğini belirten Söğüt, "Birçok Avrupa kulübünün kendisiyle ilgisi var ama Kerem genç yaşına rağmen sağlam adımlar atarak, kariyerini planlıyor." dedi.
KeremAktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, oyuncunun transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kerem'in Galatasaray ve Milli Takımın direkt oyuncusu haline geldiğini belirten Söğüt, "Birçok Avrupa kulübünün kendisiyle ilgisi var ama Kerem genç yaşına rağmen sağlam adımlar atarak, kariyerini planlıyor. Önünde çok uzun bir kariyer var ve atacağı her adımı ailesiyle birlikte titizlikle planlıyoruz" dedi. Kerem'i öven Erkut Söğüt, "Belki de bu zamana kadar bu yaş grubunda çalıştığım en hırslı, en disiplinli ve gelişmeye en açık oyunculardan birisi... Türkiye'de ve Avrupa'da onu çok parlak bir kariyer bekliyor. Ona inanıyorum" diye konuştu.