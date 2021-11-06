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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in son prensi Doğuhan Aral Şimşir

Galatasaray transfer haberleri: Süper lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları dur durak bilmiyor. Geleceği takımını kurmak için genç oyuncuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Doğuhan Aral Şimşir oldu. Scout ekibi, Midtjylland U19’da forma giyen Doğuhan Aral Şimşir’i önerdi. Terim, Türk asıllı Danimarkalı’yı çok beğendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in son prensi Doğuhan Aral Şimşir

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığı için alternatifleri belirliyor. Başkan Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle transferlerini scout ekibinin raporuyla yapan sarı-kırmızılılar, bu kez gözünü Danimarka'ya çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in son prensi Doğuhan Aral Şimşir

FC Midtjylland U19 Takımı'nda boy gösteren Doğuhan Aral Şimşir, gözlemci ekibinin radarına takıldı. 19 yaşındaki ismin potansiyeli göz kamaştırıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in son prensi Doğuhan Aral Şimşir

12 MAÇ 8 GOL

Türk asıllı Danimarkalı futbolcu, sağ ayağını kullanıyor ve sol kanatta forma giyiyor. Genç yaşına rağmen güçlü fiziğiyle dikkat çeken Doğuhan, sağ kanatta ve santrforda da görev yapabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in son prensi Doğuhan Aral Şimşir

Bu sezon Midtjylland U19 takımında 12 maça çıkan Doğuhan, 8 kez fileleri sarsarken 2 de asist yaptı. Midtjylland A takımında 6 kez boy gösteren Doğuhan Aral 1 kez fileleri sarsmayı başardı.

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