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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan TFF'ye Lokomotiv Moskova maçı için seyirci başvurusu!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi grup maçında oynayacaklar Lokomotiv Moskova maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuruda bulundu. Cimbom, Lokomotiv maçının yüzde yüz seyirci kapasitesiyle oynanmasını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 12:26 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 12:36
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan TFF'ye Lokomotiv Moskova maçı için seyirci başvurusu!

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite oynamak için resmi başvuruda bulundu.

Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, "Bugün federasyona Lokomotiv Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı.

TFF, daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki stadyumlarda yüzde 100 seyirciye izin vereceğini açıklamıştı. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki mücadele ise 4 Kasım Perşembe saat 20.45'te oynanacak.

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