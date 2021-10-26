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Marcao da kurtaramadı

Galatasaray'da cezası biten Marcao, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na hareketi nedeniyle aldığı 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giydi. İyi bir mücadele sergilemesine karşın mağlubiyeti önleyemedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 06:50
Marcao da kurtaramadı
Galatasaray'da cezası biten Marcao, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na hareketi nedeniyle aldığı 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giydi. İyi bir mücadele sergilemesine karşın mağlubiyeti önleyemedi.
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