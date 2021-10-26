Marcao da kurtaramadı

Galatasaray'da cezası biten Marcao, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na hareketi nedeniyle aldığı 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giydi. İyi bir mücadele sergilemesine karşın mağlubiyeti önleyemedi.
Galatasaray'da cezası biten Marcao, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na hareketi nedeniyle aldığı 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giydi. İyi bir mücadele sergilemesine karşın mağlubiyeti önleyemedi.