Beşiktaş Galatasaray: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Beşiktaş Galatasaray'ı Larin'le devirdi!

Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Galatasaray adına 35. dakikada Cicaldau'dan gelirken, Beşiktaş 39' ve 64'te Larin ile galibiyeti buldu.

MOHAMED PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Beşiktaşlı Vida'nın kola çarpan top sonrası Galatasaray penaltı kazandı ancak Mostafa Mohamed, 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 20'ye çıkardı ve 3. sıraya yerleşti. Galatasaray ise 17 puanla 8. sırada yer aldı.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

57. dakikada Rosier'in sağdan yerden ortasında arka direkte Larin'den önce Yedlin topu auta gönderdi.

64. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

66. dakikada Kerem'in kafayla indirdiği topu ceza alanı önünde bulan Halil'in sert şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

79. dakikada Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında sağa giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi.

90+1. dakikada Kerem'in ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.