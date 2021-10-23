GALATASARAY HABERLERİ: Morutan krizi! Romanya'yı karıştırdı

Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın müthiş performansı Romanya'yı karıştırdı. Genç oyuncunun iki eski kulübü Steaua ve Botoşani karşı karşıya geldi. Morutan'ın satışından yüzde 9 pay alma hakkına sahip olan Botoşani'de başkan Valeriu İftime onun çok ucuz bir rakama gönderildiğini söyledi. İftime "Morutan en az 10 milyon euro'luk bir futbolcu. Yeteneği ve zekası çok fazla. Becali'nin böyle bir oyuncuyu 3.5 milyon euro'ya satacağına inanmıyorum" dedi. Botoşani, sadece 342 bin euro alabildi.