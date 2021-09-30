Marsilya-Galatasaray maçı CANLI | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk oluyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MARSILYA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 22.00'da çalan Marsilya-Galatasaray mücadelesi Exxen'de naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

MARSILYA - GALATASARAY MAÇ ÖNÜ NOTLAR

MARSILYA'NIN EN BÜYÜK KOZU PAYET VE CENGİZ ÜNDER!

Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.

FRANSIZLARLA 19 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 19 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes ve Bordeaux ile mücadele etti.

AVRUPA KUPALARINDA 296. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 295 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 89. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 88 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 19 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA'DA 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 7 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı. Aslan son olarak sahasında karşılaştığı Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de kırmız kart cezasından dolayı oynayamayan Brezilyalı futbolcu Marcao, Marsilya karşısında görev alabilecek. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız futbolcu Sacha Boey de görev verilmesi halinde oynayabilecek.

SACHA BOEY VE BARIŞ ALPER YILMAZ KADROYA DAHİL EDİLDİ!

Galatasaray'ın Marsilya maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban

MARSILYA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

21 Ekim: (3. Hafta) Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta) Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta) Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta) Lazio-Galatasaray