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"Hak ettik!"

“Daha önce hak ettiğimiz maçları kazanamadık. Oyunu baştan sona kontrol ettik. Alpaslan’a ceza sahasında yapılan faul var. Konuşulmayacak gibi değil”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
"Hak ettik!"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık. Bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Oyunu baştan sona kontrol altında tuttuk. İkinci yarı Göztepe'nin bizden fazla topla oynadığı zaman da bile pozisyona girdik. Tek isabetli şutta gol yedik. İyi ki gol oldu yoksa Muslera kırmızı görebilirdi. İkinci yarı tempoyu biraz daha artırdık ve gol geldi" dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM

Morutan ve Cicaldau'nun ikinci yarıda daha iyi oynadığını söyleyen Terim, taraftara teşekkür ederken VAR'a tepkiliydi. Terim, "Benim Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. İlk yarıda her türlü olumsuzluğa rağmen destek verdiler. Alpaslan'a ceza sahasında yapılan bir faul var, konuşulmayacak gibi değil. Hem penaltı hem kart ama yok. Geçen sene sahanın içinde olan arkadaş bu sene VAR'da. Öyle devam ediyor. Kazandıkça herkesin öz güveni artacak daha iyi oynayacak" diye konuştu.
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