"Hak ettik!"

TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM
Morutan ve Cicaldau'nun ikinci yarıda daha iyi oynadığını söyleyen Terim, taraftara teşekkür ederken VAR'a tepkiliydi. Terim, "Benim Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. İlk yarıda her türlü olumsuzluğa rağmen destek verdiler. Alpaslan'a ceza sahasında yapılan bir faul var, konuşulmayacak gibi değil. Hem penaltı hem kart ama yok. Geçen sene sahanın içinde olan arkadaş bu sene VAR'da. Öyle devam ediyor. Kazandıkça herkesin öz güveni artacak daha iyi oynayacak" diye konuştu.