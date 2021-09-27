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Galatasaray'da taraftar işbaşında

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular tribüne çağrıldı. Alanya maçındaki yuhalamalar Göztepe karşısında yerini alkışlara bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da taraftar işbaşında

Galatasaray taraftarı bu kez takıma sahip çıktı. Ligin 5. haftasındaki 1-0 kaybedilen Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan ve yuhalayan sarı- kırmızılılar dün kendisini affettirdi. Maç öncesi teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular tribünlere çağrıldı. Tribünler, karşılaşma boyunca da hiç susmadı. Cimbom, Göztepe karşısında 1-0 geriye düşse de bu kez protesto yerine destek vardı. Oyuncular da bu ilgiyi boşa çıkarmadı ikinci yarıda bulduğu iki golle galibiyete ulaştı ve taraftarlarını mutlu etti. Öte yandan Göztepe karşısında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Kötü sonuçların etkisiyle 15 bin Galatasaraylı maçıa geldi.

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