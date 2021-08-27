Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gedson yakın

Fatih Terim'in, Randers maçı öncesi istediğini yinelediği Gedson Fernandes transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin İstanbul'da yapılması sarı-kırmızılıların işine yaradı. Benfica Başkanı Rui Costa'nın, kura için İstanbul'a gelmesini fırsat bilen sarıkırmızılı kurmaylar, Portekizli efsane ile iletişime geçti. Rui Costa ile kura çekimi sonrası görüşüldü. Portekizli orta saha oyuncusu için ikna turları yapılırken, Rui Costa'nın inadının kırıldığı öğrenildi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un kadrosunda değerlendirmek istediği Gedson için son kararın birkaç gün içerisinde verilmesi bekleniyor. Aslan'ın umudu yüksek.