Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Chuba Akpom sürprizi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda yönetim forvet transferi için yeniden harekete geçti. Sarı Kırmızılı kurmaylar daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz santrfor Chuba Akpom için düğmeye basmış durumda.
MIDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi. Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.
İNGİLİZLER KİRALAMAK İSTEMİYOR
Galatasaray'ın ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdiği ancak İngiliz yöneticilerin bu seçeneğin masada olmadığını Sarı-Kırmızılı kurmaylara ilettiği ifade ediliyor.