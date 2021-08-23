Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Chuba Akpom sürprizi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda yönetim forvet transferi için yeniden harekete geçti. Sarı Kırmızılı kurmaylar daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz santrfor Chuba Akpom için düğmeye basmış durumda.

MIDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI Takvim'in haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi. Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.