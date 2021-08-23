Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Chuba Akpom sürprizi!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Chuba Akpom sürprizi!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'e Giresunspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi... Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın da bir dönem transfer listesine giren İngiliz golcü Chuba Akpom için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Chuba Akpom sürprizi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda yönetim forvet transferi için yeniden harekete geçti. Sarı Kırmızılı kurmaylar daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz santrfor Chuba Akpom için düğmeye basmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Chuba Akpom sürprizi!

MIDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi. Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Chuba Akpom sürprizi!

İNGİLİZLER KİRALAMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'ın ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdiği ancak İngiliz yöneticilerin bu seçeneğin masada olmadığını Sarı-Kırmızılı kurmaylara ilettiği ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Chuba Akpom sürprizi!

GÖRÜŞMELER GÜN BOYU SÜRDÜ

İki kulüp arasındaki görüşmelerin gün boyu devam ettiği bilgisi de geldi. Türk futbolseverler Akpom'ın geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı izlemiş ve golcü oyuncu beğeni toplamıştı.

SON DAKİKA