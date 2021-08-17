Haberler Galatasaray Van Aanholt beğenildi

Van Aanholt beğenildi

Galatasaray'ın yeni sol beki Patrick van Aanholt yüksek futbol bilgisiyle beğenileri toplamaya devam ediyor. Sezon başında Crystal Palace'tan transfer edilen Hollandalı futbolcu dün de aklını konuşturdu. Savunmada yerini kaybetmeyen, hatasız oynamaya çalışan 30 yaşındaki futbolcu hücumda da etkiliydi. Sürekli bindirmeleriyle dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Van Aanholt beğenildi
Galatasaray'ın yeni sol beki Patrick van Aanholt yüksek futbol bilgisiyle beğenileri toplamaya devam ediyor. Sezon başında Crystal Palace'tan transfer edilen Hollandalı futbolcu dün de aklını konuşturdu. Savunmada yerini kaybetmeyen, hatasız oynamaya çalışan 30 yaşındaki futbolcu hücumda da etkiliydi. Sürekli bindirmeleriyle dikkat çekti.
SON DAKİKA