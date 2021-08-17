Cicaldau’dan 1’de 1

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alexandru Cicaldau sarıkırmızılı formayla çıktığı daha ilk karşılaşmada gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki Rumen futbolcu, 45. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geldi. Kaleciyi terse yatırıp Galatasaray'ın 2. golünü kaydetti. Aslan'a ve sezona golle 'merhaba' diyen tecrübeli futbolcu, ürettiği skor dışındaki performansıyla da beğeni topladı. Hücumda olduğu kadar savunmada da arkadaşlarına yardım eden Cicaldau, sahada adeta basmadık yer bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Golle başladığım için ve kazandığımız için mutluyum. Tam hazır olunca daha faydalı olacağım" dedi.

FATİH TERİM İSTEDİ!

40. dakikada kazanılan penaltıyı Diagne değerlendiremeyince 2. penaltıda topun başına Cicaldau geldi. Oyuncunun vuruşu kullanmasında takım arkadaşları etkili oldu. Hem G.Saraylı futbolcular hem de Fatih Terim Cicaldau'nun kullanmasını istedi.