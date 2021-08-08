Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Oğulcan’ın önünü açacağız
Çaykur Rizespor ile Oğulcan Çağlayan konusunda bonservis problemi yaşayan Galatasaray’a olumlu bir haber geldi. Karadeniz temsilcisinin Sözcüsü Selim Selimoğlu, “Türk futbolu için Galatasaray Kulübü’nün ve Oğulcan Çağlayan’ın önünü açmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir yaklaşımımız oldu. Galatasaray’dan bu konuda geri dönüş bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Çaykur Rizespor ile Oğulcan Çağlayan konusunda bonservis problemi yaşayan Galatasaray'a olumlu bir haber geldi. Karadeniz temsilcisinin Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Türk futbolu için Galatasaray Kulübü'nün ve Oğulcan Çağlayan'ın önünü açmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir yaklaşımımız oldu. Galatasaray'dan bu konuda geri dönüş bekliyoruz" şeklinde konuştu.