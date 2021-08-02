Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Bu talebe yönelik listenin ilk sıralarında bulunan Olimpiu Morutan için günden güne yeni gelişmeler yaşanırken, Rumen futbolcu için FCSB Başkanı Becali transfer açıklaması yaptı ve "Yüzde 99 Galatasaray'a imza attı" demişti.

Takvim'in haberine göre; Steau başkanı Becali'nin bu hamlesinin oyuncunun bonservis bedelini artırmak ve Sarı-Kırmızılılı yönetimin üzeride taraftarlar üzerinden baskı kurmak amacıyla yaptığı ortaya çıktı. G.Saray'dan da hamle gecikmedi.