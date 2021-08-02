Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray transferde de hareketli günler geçiriyor.
Ligin başlamasına az bir süre kala birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, kadrosunu Alpaslan, Aytaç, Barış Alper, van Aanholt, Sacha Boey, Cicaldau ve Berkan Kutlu ile güçlendirmiş, Fatih Terim'in listesinde bulunan diğer isimler için girişimler başladı.
Fatih Terim orta saha ve stoper bölgesine acil takviye yapılmasını yönetime iletirken. Burak Elmas ve yönetimi Terim'in özellikle istediği stoper ve orta saha transferlerini St. Johnstone karşılaşmasına kadar yetiştirmenin planlarını yapıyor.