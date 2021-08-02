Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Son dakika spor haberi... Sezonun başlamasına az bir süre kala transfer bombalarını bir bir patlatan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmiyor. Birçok oyuncunun ismi Sarı-Kırmızılılar ile anılırken, Rumen oyuncu Morutan için Steau Bükreş Başkanı Becali "Yüzde 99 Galatasaray'a imza attı" demişti. Bu gelişme sonrası Galatasaray'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:20
Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray transferde de hareketli günler geçiriyor.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Ligin başlamasına az bir süre kala birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, kadrosunu Alpaslan, Aytaç, Barış Alper, van Aanholt, Sacha Boey, Cicaldau ve Berkan Kutlu ile güçlendirmiş, Fatih Terim'in listesinde bulunan diğer isimler için girişimler başladı.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Fatih Terim orta saha ve stoper bölgesine acil takviye yapılmasını yönetime iletirken. Burak Elmas ve yönetimi Terim'in özellikle istediği stoper ve orta saha transferlerini St. Johnstone karşılaşmasına kadar yetiştirmenin planlarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Bu talebe yönelik listenin ilk sıralarında bulunan Olimpiu Morutan için günden güne yeni gelişmeler yaşanırken, Rumen futbolcu için FCSB Başkanı Becali transfer açıklaması yaptı ve "Yüzde 99 Galatasaray'a imza attı" demişti.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Takvim'in haberine göre; Steau başkanı Becali'nin bu hamlesinin oyuncunun bonservis bedelini artırmak ve Sarı-Kırmızılılı yönetimin üzeride taraftarlar üzerinden baskı kurmak amacıyla yaptığı ortaya çıktı. G.Saray'dan da hamle gecikmedi.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

CİMBOM ACELECİ DAVRANMIYOR
Becali'nin Morutan'ı satmayı kararlaştırmasını avantaja çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi ise bu transferde aceleci davranmayarak Rumen ekibinin indirime gitmesini bekliyor. Morutan için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan ve 9 milyon Euro'ya düşen Becali'nin 6 milyon Euro'ya 'Evet' demesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ...
Steau Bükreş'in Avrupa'dan elenmesi sonrası Morutan'ın gözden çıkarılması ve Rumen orta sahanın G.Saray'a gelmek istemesi bu transferde Sarı-Kırmızılılar'ın elini güçlendiriyor.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

Bu durumun farkında olan G.Saray Başkanı Burak Elmas, sabırlı davranarak istedikleri rakama bu transferin biteceğine inanıyor.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan satrancı! Galatasaray'dan flaş hamle

MORUTAN BASKI YAPIYOR
Galatasaray'da forma giymek isteyen Olimpiu Morutan'ın da kulübünden bu transfer için kolaylık istediği öğrenildi. Yıldız isim G.Saray'a gitmeyi iple çekiyor.

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