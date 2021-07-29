Aslan'ın yeni transferi Patrick van Aanholt, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Hollandalı sol bek, "Uğraşlı bir süreç oldu fakat sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Taraftar karşısından oynamak için sabırsızlanıyorum. Babel ve Yedlin'i tanıyorum. Fatih Terim çok büyük hoca. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Ben bir aslanım" dedi.
30 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Fatih Terim'le çalışmak ve taraftarın karşısına çıkmak için sabırsız olduğunu ifade etti.