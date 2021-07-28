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Galatasaray PSV maçında seyircisiyle hasret giderdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşan Galatasaray'ı sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:33
Galatasaray PSV maçında seyircisiyle hasret giderdi!
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