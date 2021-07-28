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Fatih Terim yönetiminde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ön elemeyi geçemedi!

Galatasaray PSV Eindhoven maçı bitti, sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Hollanda ekibine ilk maçta 5-1, rövanşta da 2-1 yenilen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda başarı sağlayamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:09 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:22
Fatih Terim yönetiminde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ön elemeyi geçemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray , 5-1 mağlup olduğu PSV Eindhoven'e ikinci maçta da 2-1 yenildi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemedi. Tecrübeli teknik direktör daha önce yer aldığı 4 eleme turundaki 8 maçta 8 galibiyet elde etmişti.

ASLAN ÖNÜNE GELENİ DEVİRİYORDU

1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında Avrupa'da adeta önüne gelen rakibini deviren Fatih Terim yönetimindeki Cimbom, sırasıyla 1997'de Sion'u, 1998'de Grasshoppers, 1999'da Rapid Wien ve 2003'te CSKA Sofia'yı saf dışı bırakmıştı.

İşte Galatasaray'ın eleme turu maçları:

13.08.1997 Sion 1 - 4 Galatasaray

27.08.1997 Galatasaray 4 - 1 Sion

12.08.1998 Galatasaray 2 - 1 Grasshoppers

26.08.1998 Grasshoppers 2 - 3 Galatasaray

11.08.1999 Rapid Wien 0 - 3 Galatasaray

25.08.1999 Galatasaray 1 - 0 Rapid Wien

13.08.2003 Galatasaray 3 - 0 CSKA Sofia

27.08.2003 CSKA Sofia 0 - 3 Galatasaray

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