Son dakika transfer haberi! Galatasaray Hernani için Parma'yla görüşüyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da Olimpiu Morutan'la birlikte gündeme ismi gelen Hernani'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen ve Gedson Fernandes'ten beklediği sonucu alamayan Galatasaray alternatif isimlere yöneldi. Bu isimlerin başındaysa 27 yaşındaki Brezilyalı Hernani var.

"GALATASARAY VAZGEÇMEDİ"

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un Hernani'den vazgeçmediğini ve kuklübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaşırken "Galatasaray, bu yaz Parma'dan ayrılması muhtemel olan Brezilyalı orta saha Hernani ile halen ilgileniyor. Hernani, Galatasaray'ın ilgisinden memnun ancak henüz bir anlaşma sağlanmadı. Görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.



