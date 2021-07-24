Son dakika Galatasaray haberleri | 5 milyon euro’luk rövanş!

Galatasaray, PSV'ye 5-1 yenilerek turu mucizelere bırakırken sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Mete İkiz, karamsarlığa gerek olmadığını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan İkiz, "Ben umutsuz değilim. Galatasaray daha önce yaptı, yine yapar. İnanırsak PSV'yi 4-0 da 5-0 da yeneriz. İnanmak gerekir" dedi.

Şampıyonlar Ligi'nde playoff'a kalmanın büyük önem arz ettiğini kaydeden İkiz şöyle konuştu: Play-off kalırsak, 5 milyon euro para almayı hak ediyoruz. Ayrıca Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı var ve oradan gelecek 3.6 milyon euro katılım payı ile 8.6 milyon euro gelir elde edebiliriz bir anda; bu çok önemli.