Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer müjdesini verdi! Kurzawa ve Gedson...

Sarı-kırmızılılırada beklenen haber geldi. Başkan Burak Elmas , taraftarları sevindirecek gelişmeleri açıkladı. PSG 'nin yıldız sol beki Layvin Kurzawa'yı bonservisiyle istediklerini belirten Elmas, "Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz" diye konuştu. 28 yaşındaki Fransız futbolcunun artık transferinin an meselesi olduğu düşünülüyor. Kurzawa'yı bitirmeye çalışan Cimbom'un diğer sol bekler Ezgjan Alioski ve Patrick Van Aanholt'u da yedekte tuttuğu ifade ediliyor.

BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ DARBE VURDU

Geçen sezon devre arasında takıma katılan ve son düzlükte büyük katkı sağlayan Gedson Fernandes hakkında da konuşan Elmas, Benfica'daki başkan değişikliğine değindi. Elmas, "Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu da bize gelmeyi çok istiyor" şeklinde konuştu. Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla tutuklanmış, yerine Terim'in eski öğrencisi Rui Costa gelmişti.