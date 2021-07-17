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Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer müjdesini verdi! Kurzawa ve Gedson...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen sarı kırmızılılarda çifte bomba patlayacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer sürecine ilişkin 2 isim verirken, "Kurzawa’yı bonservisiyle istiyoruz. PSG ile görüşmeler sürüyor. Gedson’un transferini bitirmiştik. Benfica’da devrim oldu. İki ismin kısa süre içinde gelmesini bekliyoruz" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer müjdesini verdi! Kurzawa ve Gedson...

Sarı-kırmızılılırada beklenen haber geldi. Başkan Burak Elmas, taraftarları sevindirecek gelişmeleri açıkladı. PSG'nin yıldız sol beki Layvin Kurzawa'yı bonservisiyle istediklerini belirten Elmas, "Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz" diye konuştu. 28 yaşındaki Fransız futbolcunun artık transferinin an meselesi olduğu düşünülüyor. Kurzawa'yı bitirmeye çalışan Cimbom'un diğer sol bekler Ezgjan Alioski ve Patrick Van Aanholt'u da yedekte tuttuğu ifade ediliyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer müjdesini verdi! Kurzawa ve Gedson...

BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ DARBE VURDU
Geçen sezon devre arasında takıma katılan ve son düzlükte büyük katkı sağlayan Gedson Fernandes hakkında da konuşan Elmas, Benfica'daki başkan değişikliğine değindi. Elmas, "Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu da bize gelmeyi çok istiyor" şeklinde konuştu. Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla tutuklanmış, yerine Terim'in eski öğrencisi Rui Costa gelmişti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer müjdesini verdi! Kurzawa ve Gedson...

Kurzawa geçen sezon PSG formasıyla 27 maçta boy gösterdi. 28 yaşındaki Fransız yıldız 1 gol, 2 asist yaptı; 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Kurzawa, 8 maçta sakatlığı, 6 karşılaşmayı ise kart cezası nedeniyle kaçırdı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer müjdesini verdi! Kurzawa ve Gedson...

TARAFTAR HÜCUM ETTİ
Fransız ve İspanyol basını, Galatasaray'ın Kurzawa için PSG ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcuyu ikna turlarına başladığı öğrenildi. Taraftarlar ise 28 yaşındaki sol bekin sosyal medya hesaplarına hücum etti. Fotoğrafların ve tweetlerinin altına, "Come to Galatasaray" çağrıları yapılıyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer müjdesini verdi! Kurzawa ve Gedson...

ÜÇ TAKVİYE DAHA YAPILACAK
Başkan Burak Elmas'ın, ilk etapta 5 futbolcuyu kadroya katmak istediği belirtildi. G.Saray'ın Kurzawa ve Gedson dışında sağ bek, hücuma dönük kanat oyuncusu ve bir de forvet almayı planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda ayrılacak futbolcuların mevkisine göre de transfer yapılacağı kaydedildi.

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