Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı... Galatasaray'dan Rony Lopes bombası!

Feghouli'den memnun olmayan G.Saray kanat oyuncusu aramaya devam ediyor. Bu isimler arasında Sevilla'nın geçen sezon Nice'e gönderdiği Rony Lopes yer alıyor. İspanyol Marca; "Rony hala genç ama Sevilla'nın kendisine neden imza attırdığını göstermeyi başaramadı. G.Saray ona iş vermekle ilgili görünüyor. Endülüs kulübü bunu düşünmek zorunda kalacak" denildi.

KARTAL DA PEŞİNDE

Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Rony Lopes için Olmpiakos da devrede... Monchi'nin Yunan kulübüyle ile bir tur daha görüşme yapmaya hazırlandığı ifade edildi.