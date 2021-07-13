Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı... Galatasaray'dan Rony Lopes bombası!

Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı... Galatasaray'dan Rony Lopes bombası!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sofiane Feghouli'den memnun olmayan Fatih Terim'in talebi doğrultusunda kanat oyuncusu aramaya devam eden sarı-kırmızılılar, Ron Lopes'i gündemine aldı. İspanyol basını, bonservisi Sevilla'da bulunan yıldız kanat oyuncusu için Beşiktaş ve Olympiakos'un da pusuda olduğunu yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: İspanyollar yazdı... Galatasaray'dan Rony Lopes bombası!

Feghouli'den memnun olmayan G.Saray kanat oyuncusu aramaya devam ediyor. Bu isimler arasında Sevilla'nın geçen sezon Nice'e gönderdiği Rony Lopes yer alıyor. İspanyol Marca; "Rony hala genç ama Sevilla'nın kendisine neden imza attırdığını göstermeyi başaramadı. G.Saray ona iş vermekle ilgili görünüyor. Endülüs kulübü bunu düşünmek zorunda kalacak" denildi.

KARTAL DA PEŞİNDE
Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Rony Lopes için Olmpiakos da devrede... Monchi'nin Yunan kulübüyle ile bir tur daha görüşme yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

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