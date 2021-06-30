Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme! İşte verilecek miktar

Geçen sezon Marcao'dan sonra Galatasaray'ın en çok süre alan (3100 dakika) ismi olan Taylan Antalyalı, performansıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi. 2.2 milyon TL ile ilk 11'in en az garanti para alan oyuncusu konumundaki Taylan'a o dönemki yönetimden zam sözü gelmişti.