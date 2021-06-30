Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme! İşte verilecek miktar

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme! İşte verilecek miktar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme önerecek. İşte konuşulan rakam ve ayrıntılar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 08:59
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme! İşte verilecek miktar

Geçen sezon Marcao'dan sonra Galatasaray'ın en çok süre alan (3100 dakika) ismi olan Taylan Antalyalı, performansıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi. 2.2 milyon TL ile ilk 11'in en az garanti para alan oyuncusu konumundaki Taylan'a o dönemki yönetimden zam sözü gelmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme! İşte verilecek miktar

Sabah'ta yer alan habere göre seçim süreci yüzünden takıma düzenli maaşlar ödenmediği gibi 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna verilen söz de tutulmadı. Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim ise milli futbolcuyla görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme! İşte verilecek miktar

Taylan'ın ücreti takım içinde ortalama 4-5 milyon TL kazanan yerli oyuncularla aynı seviyeye çıkarılacak ve 2023'te bitecek sözleşmesi +1 yıl uzatılacak.

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