Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme! İşte verilecek miktar

Geçen sezon Marcao'dan sonra Galatasaray'ın en çok süre alan (3100 dakika) ismi olan Taylan Antalyalı, performansıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi. 2.2 milyon TL ile ilk 11'in en az garanti para alan oyuncusu konumundaki Taylan'a o dönemki yönetimden zam sözü gelmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre seçim süreci yüzünden takıma düzenli maaşlar ödenmediği gibi 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna verilen söz de tutulmadı. Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim ise milli futbolcuyla görüşme yapmaya hazırlanıyor.
Taylan'ın ücreti takım içinde ortalama 4-5 milyon TL kazanan yerli oyuncularla aynı seviyeye çıkarılacak ve 2023'te bitecek sözleşmesi +1 yıl uzatılacak.