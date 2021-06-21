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Son dakika transfer haberi: 'a cevabı! Transfer...

Son dakika spor haberi: 'da yeni yönetimin belli olmasının ardından transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Göreve yeniden dönen teknik direktör 'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ismi gündeme geldi. yıldız için kulübü 'a teklifini yapan Aslan'a transfer cevabı geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:42
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Kostas Fortounis cevabı! Transfer...

'da teknik direktör 'in yeniden takımın başına geçmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Listedeki isimler için temaslara başlayan sarı-kırmızılılarda yıldız ön plana çıktı. 28 yaşındaki futbolcu için kulübü 'a teklifin yapıldığı iddia edildi.

TEKLİF YETERLİ BULUNMADI!
Galatasaray'ın, menajerler aracılığıyla transfer hamlesinde bulunduğu belirtildi. Yunan medyasında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Fortounis'in menajeri aracılığıyla 'a yaptığı teklifin yeterli bulunmadığı belirtildi.

OLYMPIAKOS 10 MİLYON EURO BEKLİYOR!
Olympiakos'un Fortounis'in satışına sıcak baktığı fakat bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro beklediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Olympiacos formasıyla ligde 24 maça çıkan Fortounis, 7 gol ve 11 asistlik katkı verdi.

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