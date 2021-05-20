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Alacağı oyuncuları belirledi

Hamamcıoğlu’nun listesinde Fekir, Estupinan, gibi isimler var...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Alacağı oyuncuları belirledi
Adaylar arasında en güçlü isim olarak görülen , başkanlığına seçilmesi durumunda ile devam etmek istediğini deklere etti. Eğer tecrübeli hoca görevde kalmayı kabul ederse transfer konusunda birlikte hareket edilecek. Ancak Hamamcıoğlu'nun her ihtimale karşı 'ten , 'den ve 'den ile aracılar vasıtasıyla görüştüğü iddia edildi.

JAVI GARCIA YEDEKTE

Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim'in kalmaması durumunda daha önce , ve 'da çalışan İspanyol teknik direktör 'yı Galatasaray'a getirmeyi düşündüğü belirtildi.
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