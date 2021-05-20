Alacağı oyuncuları belirledi

Adaylar arasında en güçlü isim olarak görülen Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına seçilmesi durumunda Fatih Terim ile devam etmek istediğini deklere etti. Eğer tecrübeli hoca görevde kalmayı kabul ederse transfer konusunda birlikte hareket edilecek. Ancak Hamamcıoğlu'nun her ihtimale karşı Betis'ten Nabil Fekir, Villareal'den Pervis Estupinan ve Hertha Berlin'den Jhon Cordoba ile aracılar vasıtasıyla görüştüğü iddia edildi. JAVI GARCIA YEDEKTE Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim'in kalmaması durumunda daha önce Rubin Kazan, Watford ve Valencia'da çalışan İspanyol teknik direktör Javi Garcia'yı Galatasaray'a getirmeyi düşündüğü belirtildi.