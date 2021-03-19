Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den maç önü açıklaması! "Oyuncularımın yüzlerinde..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

"Erhan Önal ve Rasim Öztekin'e tekrardan Allah rahmet eylesin. İki ustayı dualarımızla uğurladık."

"Geçen hafta oynadığımız oyunun üstüne koyarak devam etmeliyiz. Rakip alanda blok arasını iyi kullanabilirsek, kaptırdığımız toplarda ani bir reaksiyon, oyun karakterimiz kontrapresi yaparsak atak devamlılığını sağlarız. Bu da rakibi hataya zorlar. Bunu bekliyorum."

"Oturan, sahada koşan suratlarını da asmadan, bu da doğaldır oyuncu böyledir, oyuncu hep kendini düşünür. Hoca ise takımı düşünür. Zaman zaman belki bir suratında ufak kırgınlık, kızgınlık mı, kızgınlık değil de pek rastlamıyorum, bu da hoşuma gidiyor. Doğru ve iyi bir takım olduğumuzu kanıtlıyor. Herkes oynamak ister, bunu da kabul etmek lazım. Bu atmosfer bizim için sevindirici bir olay."