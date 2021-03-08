Kırmızı isyan

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından hakemlere isyan etti. Maçın 59. dakikasında Onyekuru'ya yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu belirten Terim, "Ali Palabıyık top oynamış olsa bu pozisyona, 'vurduktan sonra ayağı devam ediyor' demez. Uzatmanın 7 dakikasıyla birlikte 38 dakika var. Rakip 10 kişi oynayacak. Demek ki endişeleri varmış. Endişelendiler de... Bizim öyle en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Galatasaray'a gelince hiç tereddütsüz. Her hafta bize bir şeyler oluyor" dedi.



DEZAVANTAJIMIZ SAHAMIZ

Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Sivas'a yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Bu saha başımızı çok ağrıtacak. Pozisyon yokken yine bir gol yedik. Maalesef iyi oynamak, iyi mücadele etmek önemli ama istatistikler ne olursa olsun sonuç 2 puan kaybı. Yarış devam ediyor. Bu arkadaşlara, sahalara rağmen devam edeceğiz. Bunlara bırakacak halimiz yok. Böyle olacak hali yok. Farklı seçenek olma ihtimali yok. Burada oynayacağız. Bizim için içeride en büyük dezavantajımız kendi sahamız."



VAR'DAN PENALTI!

Sivassporlu Fajr'ın ceza sahasında eline çarpan top sonrası oyun devam ederken, VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

DK: 40





